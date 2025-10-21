Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Einbrüche am Montagabend in Wekeln - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Willich-Wekeln (ots)

Am Montagabend, zwischen 19 Uhr und 20:30 Uhr, kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäusern in Wekeln. In der Straße "Wekeln" brach mindestens eine unbekannte Person gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Nach aktuellem Stand wurde jedoch nichts gestohlen. In der Kalmusstraße wurde ebenfalls über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Hier wurden Schmuck, Bargeld und eine Uhr entwendet. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob die beiden Einbrüche zusammenhängen, ist derzeit noch unklar. Ist Ihnen im genannten Bereich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. Besonders in der dunklen Jahreszeit sollten Sie darauf achten, Ihr Haus oder Ihre Wohnung vernünftig zu sichern. Machen Sie es Einbrechern möglichst schwer, in Ihr Eigentum zu gelangen. Schließen Sie immer Ihre Haus- und Wohnungstüren ab, auch wenn Sie nur kurz weggehen. Alle Türen und Fenster sollten stets verschlossen sein, denn jedes gekippte Fenster, ist für einen Dieb ein offenes Fenster. Auch wenn Sie das Haus verlassen, ist es sinnvoll, Lichter anzulassen, um möglichen Dieben Ihre Anwesenheit vorzutäuschen. Noch mehr nützliche Infos rund um den Einbruchschutz erhalten Sie von unserer Kriminalprävention bei einer kostenlosen Gruppenberatung. Diese finden immer an jedem zweiten Mittwoch im Monat um 18 Uhr in der Beratungsstelle in Dülken am Mühlenberg statt. Wie Sie sich hierfür anmelden können, erfahren Sie hier: https://viersen.polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-sich-jetzt-vor-einbrechern-die-gruppenberatungs-termine-fuer-2025-sind-da

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell