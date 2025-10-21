Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gestohlene Fahrräder auf Verkaufsplattform wieder aufgefunden

Nettetal (ots)

Bereits am Dienstag, 14. Oktober, erstattete eine Frau Anzeige, weil ihr Ende September in der Straße "Am Kreuzgarten" in Nettetal-Schaag zwei Kinderfahrräder sowie ein Damenfahrrad gestohlen worden waren. In der Zwischenzeit hatte sie die Fahrräder auf einer Verkaufsplattform entdeckt. Das Kriminalkommissariat 2 nahm umgehend die Ermittlungen auf und erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss, welcher in Nettetal vollstreckt wurde. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte die drei gestohlenen Fahrräder sowie ein weiteres Kinderfahrrad. Zudem konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden: ein 46-jähriger Mann aus Nettetal und ein 69-jähriger Mann aus Schwalmtal. Sie stehen im Verdacht, die Fahrräder gestohlen und anschließend zum Verkauf angeboten zu haben. Die Ermittlungen dauern an. Die Fahrräder wurden bereits an die Anzeigenerstatterin zurückgegeben. /SK (949)

