PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gestohlene Fahrräder auf Verkaufsplattform wieder aufgefunden

Nettetal (ots)

Bereits am Dienstag, 14. Oktober, erstattete eine Frau Anzeige, weil ihr Ende September in der Straße "Am Kreuzgarten" in Nettetal-Schaag zwei Kinderfahrräder sowie ein Damenfahrrad gestohlen worden waren. In der Zwischenzeit hatte sie die Fahrräder auf einer Verkaufsplattform entdeckt. Das Kriminalkommissariat 2 nahm umgehend die Ermittlungen auf und erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss, welcher in Nettetal vollstreckt wurde. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte die drei gestohlenen Fahrräder sowie ein weiteres Kinderfahrrad. Zudem konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden: ein 46-jähriger Mann aus Nettetal und ein 69-jähriger Mann aus Schwalmtal. Sie stehen im Verdacht, die Fahrräder gestohlen und anschließend zum Verkauf angeboten zu haben. Die Ermittlungen dauern an. Die Fahrräder wurden bereits an die Anzeigenerstatterin zurückgegeben. /SK (949)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 14:43

    POL-VIE: Zwei Einbrüche am Montagabend in Wekeln - Zeuginnen und Zeugen gesucht

    Willich-Wekeln (ots) - Am Montagabend, zwischen 19 Uhr und 20:30 Uhr, kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäusern in Wekeln. In der Straße "Wekeln" brach mindestens eine unbekannte Person gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Nach aktuellem Stand wurde jedoch nichts gestohlen. In der Kalmusstraße wurde ebenfalls über die Terrassentür ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 14:41

    POL-VIE: Kripo ermittelt nach Brand im Wald - Zeugensuche

    Brüggen (ots) - Am frühen Montagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zur Swalmener Straße in Brüggen gerufen. Im Wald in Höhe des Dahmensees hatte ein Zeuge gegen 06.00 Uhr einen Brand im Wald entdeckt. Die Feuerwehr löschte die etwa 20 Quadratmeter große Fläche. Da eine Selbstentzündung derzeit ausgeschlossen wird, hat das Kriminalkommissariat 1 die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf möglich Verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren