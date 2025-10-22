POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Haben Sie Hinweise?

Willich-Wekeln (ots) - Am Montagabend, zwischen 19 Uhr und 20:30 Uhr, kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäusern in Wekeln. In der Straße "Wekeln" brach mindestens eine unbekannte Person gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Nach aktuellem Stand wurde jedoch nichts gestohlen. In der Kalmusstraße wurde ebenfalls über die Terrassentür ...

