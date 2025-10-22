POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Haben Sie Hinweise?
Kempen-St. Hubert (ots)
Zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 6:15 Uhr, brach mindestens eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in der Straße 'Krähenbusch' in St. Hubert ein und entwendete Bargeld. Falls Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, wenden Sie sich bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0./jk (951)
