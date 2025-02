POL-COE: Dülmen, Reitacker/Auto Aufbrecher machen keine Beute

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in der Bauerschaft Berenbrock in einen Campingwagen eingebrochen. Passiert ist das zwischen 13 Uhr am Sonntag (09.02.25) und 11 Uhr am Montag (10.02.25). Sie entwendeten ein Pedelec und eine Kappsäge. An der Carl-Sonnenschein-Straße brachen Unbekannte in den Keller einer Firma ein. Zwischen 18 Uhr am Montag (10.02.25) und 6.30 Uhr am Dienstag (11.02.25) versuchten die Täter zunächst, in die Werkstatt einzubrechen. Sie gingen dazu ein ...

