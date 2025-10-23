PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nachtragsmeldung: Brandursache immer noch unklar

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Mittwochabend kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Kasender Straße in Amern zu einem Brand. Wir berichteten bereits in unserer Meldung 953 darüber. Nach den neusten Ermittlungen des Kriminalkommissariats 1 konnten keine neuen Erkenntnisse zur genauen Brandursache gewonnen werden, daher dauern die Ermittlungen an. Da es bei vorigen Einsätzen an der Örtlichkeit Hinweise auf Fremdgefährdung gab, forderte die Polizei zunächst Spezialeinsatzkräfte an. Da eine Gefährdung der Einsatzkräfte vor Ort schnell ausgeschlossen werden konnte, war die Unterstützung der Spezialkräfte nicht mehr erforderlich. Der 52-Jährige Hausbewohner, nach welchem die Polizei im Rahmen der Ermittlung suchte, wurde gestern Abend in einer Nachbargemeinde angetroffen und vorläufig festgenommen. Da nach ersten Ermittlungen kein Verdacht auf strafbares Verhalten bestand, wurde der 52-Jährige wieder entlassen. Falls Sie gestern Abend etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (955)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 15:40

    POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Hinweise

    Willich-Anrath (ots) - Am Dienstag, den 22. Oktober, wurde zwischen 10:45 Uhr und 12:20 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Schottelstraße in Willich-Anrath eingebrochen. Mindestens ein bislang unbekannter Täter hebelte im Erdgeschoss ein Fenster auf und durchwühlte mehrere Schränke im ganzen Haus. Ob Gegenstände gestohlen wurden, steht derzeit noch ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 02:06

    POL-VIE: Brand in Mehrfamilienhaus - Kripo ermittelt zur Brandursache

    Schwalmtal-Amern (ots) - Am Mittwochabend wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte gegen 21:25 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kasenderstraße in Amern gerufen. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr Schwalmtal bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. /jk (954) Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 13:58

    POL-VIE: Betrugsversuch am Telefon durch falsche Polizeibeamte - Polizei warnt vor Betrugsmasche

    Viersen-Dülken (ots) - Am Dienstag, 21. Oktober, rief am frühen Nachmittag ein bislang unbekannter Täter eine Seniorin in Dülken an und gab sich als Kriminalpolizist aus Viersen aus. Der Täter nannte sowohl den Nachnamen als auch die Anschrift der Frau und gab an, dass er im Hinterhof der Wohnung zwei Täter festgenommen habe. Dann erkundigte er sich, ob sie einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren