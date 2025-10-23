Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nachtragsmeldung: Brandursache immer noch unklar

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Mittwochabend kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Kasender Straße in Amern zu einem Brand. Wir berichteten bereits in unserer Meldung 953 darüber. Nach den neusten Ermittlungen des Kriminalkommissariats 1 konnten keine neuen Erkenntnisse zur genauen Brandursache gewonnen werden, daher dauern die Ermittlungen an. Da es bei vorigen Einsätzen an der Örtlichkeit Hinweise auf Fremdgefährdung gab, forderte die Polizei zunächst Spezialeinsatzkräfte an. Da eine Gefährdung der Einsatzkräfte vor Ort schnell ausgeschlossen werden konnte, war die Unterstützung der Spezialkräfte nicht mehr erforderlich. Der 52-Jährige Hausbewohner, nach welchem die Polizei im Rahmen der Ermittlung suchte, wurde gestern Abend in einer Nachbargemeinde angetroffen und vorläufig festgenommen. Da nach ersten Ermittlungen kein Verdacht auf strafbares Verhalten bestand, wurde der 52-Jährige wieder entlassen. Falls Sie gestern Abend etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (955)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell