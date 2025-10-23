Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei Viersen lädt zum Workshop "MutMacherinnen: Be Strong - Feel Safe" ein

Kreis Viersen (ots)

Am Donnerstag, den 13. November, sowie am Donnerstag, den 27. November, bietet die Polizei Viersen jeweils um 18 Uhr den Workshop "MutMacherinnen: Be Strong - Feel Safe" in der Polizeiwache Viersen, Lindenstraße 50, an. Dieser richtet sich an Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, die im weitesten Sinne einen Migrationshintergrund haben. Er behandelt Themen rund um die Gefahren für und die Sicherheit von Frauen und Mädchen. Gemeinsam mit zwei Polizeibeamtinnen haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen, welchen Gefahren Frauen ausgesetzt sind, welche Situationen ihnen Angst bereiten und wie sie sich davor schützen können, Opfer einer Straftat zu werden. So geht es unter anderem um körperliche und seelische Gewalt, Missbrauch von Alkohol und Drogen, den Einsatz der eigenen Stärken sowie um Hilfsangebote für Opfer. Auch weiteren Themen, die die Teilnehmerinnen bewegen, wird Raum gegeben. Darüber hinaus können die Teilnehmerinnen Näheres über die Polizeiarbeit erfahren. Eine verbindliche Anmeldung kann unter Angabe des gewünschten Termins sowie des Vor- und Nachnamens bis zum 1. November telefonisch unter 01746573981 oder per E-Mail an kia.viersen@polizei.nrw.de erfolgen. Bei nur wenigen Anmeldungen werden die Termine gegebenenfalls zusammengelegt. /SK (956)

