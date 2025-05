Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin

Neuwied (ots)

Am Dienstag, 13.05.2025, kam es gegen 15:10 Uhr im Bereich eines Fußgängerüberwegs in Neuwied Niederbieber zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die 37-jährige Neuwiederin wurde durch den Pkw frontal erfasst und erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.

