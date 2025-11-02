PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 02.11.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Erkelenz - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am Samstag, den 01.11.2025, im Zeitraum von 14:15 bis 21:00 Uhr brachen unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in Erkelenz-Genfeld ein. Die Tatverdächtigen durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck, Bargeld sowie persönliche Gegenstände.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

