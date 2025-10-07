Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kisdorf - Polizei beendet Kraftfahrzeugrennen

Kisdorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag (02.10.2025) stoppte die Polizei in Kisdorf einen Mercedes nach einem riskanten Überholmanöver und überhöhter Geschwindigkeit.

Gegen 16:30 Uhr fuhr der Fahrer einer schwarzen C-Klasse auf der Segeberger Straße Richtung Kisdorf. Kurz nach dem Ortsausgang Kisdorferwohld schloss der Fahrzeugführer dicht auf den vor ihm fahrenden Pkw auf und unterschritt hierbei erheblich den nötigen Sicherheitsabstand. Bei dem vorausfahrenden Fahrzeug handelte es sich jedoch um einen zivilen Einsatzwagen des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg.

Als der Mercedesfahrer das Ortsschild von Kisdorf passierte, setzte er zum Überholen an und fuhr mit erheblich erhöhter Geschwindigkeit an fünf vor ihm fahrenden Fahrzeugen vorbei. Umgehend nahmen die zivilen Einsatzkräfte die Verfolgung auf. Dabei befuhr der Beschuldigte die Dorfstraße teilweise mit über 100 km/h, ohne Rücksicht auf Querstraßen, Ausfahrten und Fußgängerverkehr. Schlussendlich konnte die Polizei das Fahrzeug auf Höhe der Straße Ton Hogenbargen stoppen.

Gegen den 30-jährigen Deutschen aus Hamburg wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg bittet Zeugen sowie involvierte Verkehrsteilnehmer, die von dem Vorfall betroffen waren, sich unter der Rufnummer 04551 884-3440 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell