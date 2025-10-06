Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Unbekannte entwenden Schmuck bei Wohnungseinbruch - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Halstenbek (ots)

Am Donnerstagabend (02.10.2025) ist es in der Gärtnerstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem eine unbekannte Täterschaft mehrere Schmuckstücke entwendete.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Unbekannten in einem Zeitraum von 18:25 Uhr bis 21:10 Uhr über die rückwärtige Terrasse gewaltsam Zugang zum Wohnobjekt. Im Haus nahm man zwei Schmuckschatullen mit diversem Goldschmuck an sich. Anschließend entfernten sich die Täter über den Garten in unbekannte Richtung.

Die Schadenshöhe der entwendeten Gegenstände konnte bisher nicht benannt werden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu dieser Einbruchstat und fragt nach Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können? Sachdienliche Mitteilungen werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

