PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Unbekannte entwenden Schmuck bei Wohnungseinbruch - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Halstenbek (ots)

Am Donnerstagabend (02.10.2025) ist es in der Gärtnerstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem eine unbekannte Täterschaft mehrere Schmuckstücke entwendete.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Unbekannten in einem Zeitraum von 18:25 Uhr bis 21:10 Uhr über die rückwärtige Terrasse gewaltsam Zugang zum Wohnobjekt. Im Haus nahm man zwei Schmuckschatullen mit diversem Goldschmuck an sich. Anschließend entfernten sich die Täter über den Garten in unbekannte Richtung.

Die Schadenshöhe der entwendeten Gegenstände konnte bisher nicht benannt werden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu dieser Einbruchstat und fragt nach Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können? Sachdienliche Mitteilungen werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 13:30

    POL-SE: Neuendeich - Einbruch in Wohnhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Neuendeich (ots) - In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen (04./05.10.2025) ist es in der Straße Schlickburg in Neuendeich zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zugang zur Wohnung im Obergeschoss des Hauses. In der Wohnung konnten einige hochwertige ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 14:05

    POL-SE: Appen - Polizei sucht einen unfallbeteiligten Pkw-Fahrer/-in

    Appen-Etz (ots) - Am 28.09.2025 (Sonntag) ist es um 10.43 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr der Wedeler Chaussee (L 105) gekommen. Ein E-Scooterfahrer wurde hierbei verletzt. Ein Fahrer oder eine Fahrerin eines unfallbeteiligten Pkw sind noch unbekannt. Zur Unfallzeit befuhr der Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges (sog. E-Scooter) den Radweg der Wedeler ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren