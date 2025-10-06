Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Ermittler bitten zwei Fahrradfahrer nach Straßenverkehrsgefährdung um Kontaktaufnahme

Schenefeld (Pinneberg) (ots)

Bereits am 20.09.2025 (Samstag) ereignete sich in der Friedrich-Ebert-Allee durch vermutlich fehlerhaftes Überholen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, im Zuge dessen zwei entgegenkommende Fahrradfahrer gefährdet wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 11:40 Uhr eine 23-jährige Schenefelderin mit ihrem Dacia die Friedrich-Ebert-Alle in Richtung Oderstraße. Ein 55-jähriger Hamburger überholte mit seinem Audi RS6 die Vorausfahrende trotz Gegenverkehr und es kam zum seitlichen Zusammenstoß zwischen den genannten Fahrzeugen. Es entstanden Sachschäden von geschätzten 2.000 Euro.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf zwei unbekannte Fahrradfahrer, die zum Zeitpunkt des Überholvorgangs die Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Lindenallee befuhren und durch den überholenden Mercedes fast erfasst wurden.

Die Polizei leitete gegen den Audi-Fahrer, ein deutscher Staatsbürger, ein Strafverfahren wegen einer vermutlichen Straßenverkehrsgefährdung durch fehlerhaftes Überholen ein. Für die weitere Ermittlungsführung sind die Angaben der beiden Gefährdeten von wichtiger Bedeutung, weshalb die Polizei Rellingen die beiden Fahrradfahrer um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04101-498-0 bittet.

