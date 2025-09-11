PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: 74 Jähriger Mann aus Süderfahrenstedt vermisst

Süderfahrenstedt (ots)

Seit heute Vormittag wird in Süderfahrenstedt der 74-jährige Reinhard D. vermisst. Herr D. benötigt dringend Hilfe. Er ist 178cm groß, hat weiße Haare, einen grauen Vollbart, blaugraue Augen und eine schmächtige Statur. Er ist bekleidet mit einer blauen Fleecejacke, einem grauen T-Shirt, einer blauen Jeans und schwarzen Turnschuhen. Wer Herrn D. gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Notrufnummer 110.

Rückfragen bitte an:

Regionalleitstelle Nord

Telefon: 0461/99930240
E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell

