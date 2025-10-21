PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: 300.000 Euro Sachschaden nach Brand einer Lagerhalle

Ludwigsburg (ots)

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte am Montag (20.10.2025) gegen 09:50 Uhr zu einem Aussiedlerhof in der Straße Birkachhof bei Affalterbach aus, nachdem in einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen war. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle bereits in Vollbrand. Im Zuge der Löscharbeiten musste die Wehrkräfte die Mauerreste der vollständig abgebrannten Lagerhalle einreißen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300.000 Euro. Gemäß den ersten Ermittlungen könnte der Brand aufgrund eines technischen Defekts in der Lagerhalle entstanden sein. Verletzt wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 07:58

    POL-LB: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen

    Ludwigsburg (ots) - Bitte beachten Sie auch die nachstehende Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen (dritte Pressemitteilung der Sammelmeldung vom 20.10.2025 um 16:40 Uhr) unter nachfolgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6141574 Nufringen (BB) - Rottenburg (TÜ): Gefährliche Fahrmanöver auf A81 (Zeugenaufruf) Noch unklar sind die Umstände eines Körperverletzungsdelikts, das sich am ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:51

    POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus

    Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag (19.10.2025) zwischen 02:00 Uhr und 08:00 Uhr trieben noch unbekannte Täter in der Königsberger Straße in Ludwigsburg ihr Unwesen. Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich über ein Vordach Zutritt zu einer Wohnung im Obergeschoss, indem sie ein Fenster einschlugen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und Einrichtungsgegenstände. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:50

    POL-LB: Markgröningen: 18-Jährige kommt von Fahrbahn ab - PKW überschlägt sich

    Ludwigsburg (ots) - Leichte Verletzungen erlitt eine 18 Jahre alte Fiat-Lenkerin am Sonntag (19.10.2025) bei einem Unfall, der sich kurz vor 15:00 Uhr auf der Landesstraße 1141 von Unterriexingen kommend in Fahrtrichtung Markgröningen ereignete. Aus bislang unbekannter Ursache kam die 18-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich, so dass der Fiat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren