Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: 300.000 Euro Sachschaden nach Brand einer Lagerhalle

Ludwigsburg (ots)

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte am Montag (20.10.2025) gegen 09:50 Uhr zu einem Aussiedlerhof in der Straße Birkachhof bei Affalterbach aus, nachdem in einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen war. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle bereits in Vollbrand. Im Zuge der Löscharbeiten musste die Wehrkräfte die Mauerreste der vollständig abgebrannten Lagerhalle einreißen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300.000 Euro. Gemäß den ersten Ermittlungen könnte der Brand aufgrund eines technischen Defekts in der Lagerhalle entstanden sein. Verletzt wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell