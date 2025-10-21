POL-LB: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Nufringen (BB) - Rottenburg (TÜ): Gefährliche Fahrmanöver auf A81 (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Umstände eines Körperverletzungsdelikts, das sich am Sonntagabend, gegen 18.40 Uhr, auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Singen, zwischen Böblingen und dem Schönbuchtunnel, etwa auf Höhe der Raststätte Schönbuch-West zugetragen haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren zwei Personen im Alter von 36 und 34 Jahren in einem weißen Pkw Nissan Juke während der Fahrt auf der Autobahn in einen handfesten Streit geraten, weshalb es zu gefährlichen Fahr- und Bremsmanövern durch den Nissanlenker gekommen sein soll. Das Polizeirevier Rottenburg sucht unter Tel. 07472 /9801-0 Zeugen und Personen, die durch die auffällige Fahrweise des Nissan mit Tübinger Kennzeichen gefährdet worden sind.

