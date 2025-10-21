PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ludwigsburg (ots)

Bitte beachten Sie auch die nachstehende Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen (dritte Pressemitteilung der Sammelmeldung vom 20.10.2025 um 16:40 Uhr) unter nachfolgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6141574

Nufringen (BB) - Rottenburg (TÜ): Gefährliche Fahrmanöver auf A81 (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Umstände eines Körperverletzungsdelikts, das sich am Sonntagabend, gegen 18.40 Uhr, auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Singen, zwischen Böblingen und dem Schönbuchtunnel, etwa auf Höhe der Raststätte Schönbuch-West zugetragen haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren zwei Personen im Alter von 36 und 34 Jahren in einem weißen Pkw Nissan Juke während der Fahrt auf der Autobahn in einen handfesten Streit geraten, weshalb es zu gefährlichen Fahr- und Bremsmanövern durch den Nissanlenker gekommen sein soll. Das Polizeirevier Rottenburg sucht unter Tel. 07472 /9801-0 Zeugen und Personen, die durch die auffällige Fahrweise des Nissan mit Tübinger Kennzeichen gefährdet worden sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

