Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr-Kleinbottwar: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Mann, der am Sonntag (19.10.2025) gegen 17:30 Uhr in Kleinbottwar durch exhibitionistische Handlungen auffiel. Zwei 34 und 32 Jahre alte Frauen waren mit einem Hund von der Kleinfelderstraße über eine Verbindungstreppe zu einem parallel zur Bottwar verlaufenden Radweg unterwegs, als sie auf einen etwa 20 Jahre alten und etwa 180 Zentimeter großen Mann trafen. Da der Hund zu diesem Zeitpunkt bellte, kamen die Frauen kurz mit dem Mann ins Gespräch. Anschließend ging der Mann über den Radweg in Richtung Ortsmitte Kleinbottwar davon. Nachdem die Frauen etwas später um eine Kurve auf dem Radweg bogen, stand dort derselbe Mann mit heruntergelassener Hose, manipulierte an seinem Glied und sah die Frauen dabei an. Erst als zwei Radfahrer auf die Örtlichkeit zufuhren, beendete der Mann seine Handlungen und rannte in Richtung Ortsmitte davon. Der Unbekannte soll dunkle kurze Haare und ein Piercing an einer Augenbraue gehabt haben. Weiter soll er eine schwarze Jogginghose und ein schwarz-weiß-gestreiftes T-Shirt getragen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

