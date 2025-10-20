PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in der Innenstadt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter warfen in der Nacht zum Sonntag (19.10.2025), gegen 1.15 Uhr eine Scheibe eines Ladengeschäfts in der Straße "Bronntor" in Herrenberg ein. Zeugen alarmierten aufgrund des Lärms die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht ergriffen werden.

Die Unbekannten stahlen den bisherigen Erkenntnissen zufolge aus dem Schaufenster des Geschäfts drei Softairpistolen im Wert von insgesamt etwa 150 Euro. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Das Polizeirevier Herrenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

