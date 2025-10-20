PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Taschendiebstähle am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

In gleich zwei Fällen hatten es noch unbekannte Täter auf die Geldbörsen von Reisenden am Sonntag (19.10.2025) am Bahnhof in Böblingen abgesehen. Gegen 13.30 Uhr bat einer der Täter einem 87-Jährigen Hilfe beim Koffertragen an, während ein zweiter Täter unbemerkt dessen Geldbörse stahl. Bei einer 60-Jährigen ging das Duo gegen 17.00 Uhr ähnlich vor und erbeutete auch hier das Portemonnaie der Frau.

In beiden Fällen erbeuteten die Täter mehrere Hundert Euro Bargeld. Der Dieb, der die Geschädigten durch das Anbieten seiner Hilfe ablenkte, wird als etwa 175 bis 180 cm groß mit sportlicher Statur und dunklen Haaren beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke und eine Jeanshose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg

