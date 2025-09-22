PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Münster - Unbekannter stiehlt Geldkassette

Münster (ots)

Am Freitagnachmittag (19. September) hat ein Unbekannter in Hauptbahnhof Münster eine Geldkassette mit 2000 Euro und ein Schlüsselbund gestohlen.

Ein Mitarbeiter eines Automatenaufstellers hatte die Geldkassette und den Schlüsselbund während der Befüllung des Automatens auf Gleis 2/3 neben sich abgestellt und für kurze Zeit aus den Augen gelassen.

Diese Unachtsamkeit nutzte der Unbekannte auf dem stark frequentierten Bahnsteig aus und nahm die Geldkassette und den Schlüsselbund an sich. Anschließend verließ er den Hauptbahnhof durch den Hauptausgang.

Die Tat und der Täter sind auf den gesicherten Videoaufnahmen des Hauptbahnhofes erkennbar. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

   -	30-35 Jahre alt
   -	170 -175 cm groß
   -	kurze schwarze Haare
   -	Goldrandbrille
   -	schmaler Bartstreifen
   -	graue Hose, graues Sakko, beige-braunes Hemd, silberne Schuhe
   -	braune Umhängetasche, schwarze On-Ear-Kopfhörer

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter machen können, sich mit der Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 8888 0000 oder unter 0251- 97437 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 11:02

    BPOL NRW: Bundespolizei beendet nächtlichen Ausflug nach Dortmund

    Paderborn (ots) - Einen nächtlichen Ausflug von zwei Jugendlichen nach Dortmund haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am späten Freitagabend (19. September) im Hauptbahnhof Paderborn beendet. Die Polizisten kontrollierten die beiden 14-jährigen Jungen aufgrund ihres jugendlichen Aussehens und stellten dabei fest, dass die Paderborner offensichtlich ohne Einverständnis der Erziehungsberechtigten auf dem Weg nach ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:21

    BPOL NRW: Festnahme: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Düsseldorfer Hauptbahnhof

    Düsseldorf (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Samstagabend (20. September 2025) einen 48-jährigen Polen am Düsseldorfer Hauptbahnhof festgenommen, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vorlag. Der Mann wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt Ratingen gebracht. Gegen 17.15 Uhr wurde der 48-jährige Pole in den Räumlichkeiten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren