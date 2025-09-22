Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Münster - Unbekannter stiehlt Geldkassette

Münster (ots)

Am Freitagnachmittag (19. September) hat ein Unbekannter in Hauptbahnhof Münster eine Geldkassette mit 2000 Euro und ein Schlüsselbund gestohlen.

Ein Mitarbeiter eines Automatenaufstellers hatte die Geldkassette und den Schlüsselbund während der Befüllung des Automatens auf Gleis 2/3 neben sich abgestellt und für kurze Zeit aus den Augen gelassen.

Diese Unachtsamkeit nutzte der Unbekannte auf dem stark frequentierten Bahnsteig aus und nahm die Geldkassette und den Schlüsselbund an sich. Anschließend verließ er den Hauptbahnhof durch den Hauptausgang.

Die Tat und der Täter sind auf den gesicherten Videoaufnahmen des Hauptbahnhofes erkennbar. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- 30-35 Jahre alt

- 170 -175 cm groß

- kurze schwarze Haare

- Goldrandbrille

- schmaler Bartstreifen

- graue Hose, graues Sakko, beige-braunes Hemd, silberne Schuhe

- braune Umhängetasche, schwarze On-Ear-Kopfhörer

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter machen können, sich mit der Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 8888 0000 oder unter 0251- 97437 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell