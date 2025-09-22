Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ein geschultes Auge lässt sich nicht täuschen - Bundespolizei deckt Ausweismissbrauch auf

Dortmund (ots)

Am 20. September wies sich ein Guineer gegenüber Einsatzkräften mit einer Identitätskarte am Dortmunder Hauptbahnhof aus. Beim Vergleich des Fotos mit dem Mann kamen jedoch sofort Zweifel auf.

Gegen 21:15 Uhr stellten Beamte die Identität eines mutmaßlichen Ladendiebs in einer Drogerie am Dortmunder Hauptbahnhof fest.

Der 19-Jährige händigte eine guineische ID-Karte aus, welche die Beamten genauer betrachteten. Beim Vergleich des Lichtbilds auf der Karte mit der Person vor ihnen fielen den Uniformierten jedoch Abweichungen auf, sodass sie an der Identität zweifelten.

Ein daraufhin ausgehändigter französischer Führerschein erhärtete den Verdacht, da die Namen auf den Dokumenten nicht übereinstimmten. Bei einer Durchsuchung fanden die Uniformierten zudem ein Bahnticket, das auf einen weiteren Namen ausgestellt war.

Eine Überprüfung der Fingerabdrücke in der Bundespolizeiwache brachte schließlich Klarheit über die Identität des Guineers.

Anschließend belehrten die Bundespolizisten den Wohnungslosen, der von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte. Daraufhin wurde der 19-Jährige entlassen.

Die Dokumente und das Ticket wurden beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs von Ausweispapieren, Unterschlagung und Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell