Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt verbotene Waffe bei Sicherheitskontrolle sicher

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am frühen Morgen des 21. September entdeckten Bundespolizisten bei der Kontrolle des Handgepäcks eines 52-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen am Flughafen Köln/Bonn ein verbotenes Faustmesser.

Faustmesser gelten als besonders gefährliche Waffen: Sie können verdeckt geführt werden und ermöglichen gezielte, kraftvolle Stiche. Ihr Besitz und das Mitführen sind nach dem Waffengesetz in Deutschland ausdrücklich verboten.

Das Messer wurde umgehend sichergestellt, eine Strafanzeige gegen den Mann gefertigt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der Reisende seine Weiterreise mit Flug FR 5550 nach Bergamo antreten.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass das Mitführen verbotener Waffen an Flughäfen erhebliche strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht und keinerlei Toleranz besteht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

