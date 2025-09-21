PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Androhung einer Waffe im Hauptbahnhof - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest.

Essen (ots)

Am 21. September stellten Bundespolizisten am Essener Hauptbahnhof einen Mann, der damit drohte, eine Waffe einzusetzen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hielt der Tatverdächtige einen unbekannten Gegenstand in der Hand. Nach der vorläufigen Festnahme durfte der aus Olpe stammende Mann den Bahnhof mit einem Platzverweis verlassen.

Gegen 09:45 Uhr erhielten die Beamten die Meldung über eine auffällige Person am Bahnsteig zu Gleis 6/7. Bei ihrem Eintreffen stellten sie einen Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand in der Hand fest. Der 40-Jährige rief dabei: "Ich habe eine Waffe!" Daraufhin brachten die Polizisten ihn sofort zu Boden, nahmen ihm den Gegenstand ab und legten Handfesseln an. Nach der Mitnahme zur Wache erfolgte eine Belehrung, woraufhin der Beschuldigte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte. Bei dem Gegenstand handelte es sich um einen Handgasbrenner. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten diesen und entließen den deutschen Staatsbürger mit einem Platzverweis für den Essener Hauptbahnhof. Die Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.dortmund@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

