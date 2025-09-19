PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auseinandersetzung mit Messer im August - Zeugenaufruf der Bundespolizei

Rheine (ots)

Am 7. August gegen 20.20 Uhr sind im Bahnhof Rheine zwei Gruppen von jungen Erwachsenen aufeinandergetroffen. Es kam auf dem Bahnsteig zu einer Schlägerei zwischen den acht Personen, bei der auch ein Messer eingesetzt wurde. Am Ende waren mehrere der jungen Männer zum Teil schwer verletzt, einer von ihnen mit Schnittverletzungen. Durch die Bundespolizei wurden Videoaufnahmen der Überwachungsanlage im Bahnhof gesichert.

Kurze Zeit vorher gab es in der Emsgalerie einen ähnlichen Vorfall, bei dem auch ein etwa 20 Zentimeter langes Messer zum Einsatz gekommen sein soll. Mindestens eine der Gruppen war auch daran beteiligt. Da diese im Bahnhof sehr zielstrebig auf die angegriffene Gruppe zugegangen war, wird vermutet, dass beide Gruppen an der Auseinandersetzung in der Emsgalerie beteiligt waren.

Die Bundespolizei sucht Zeugen, die Angaben zur Auseinandersetzung, insbesondere zum Messereinsatz, machen können. Bitte teilen sie Ihre Beobachtungen der Bundespolizei unter 0800 6 888 00 oder jeder anderen Polizeidienststelle mit.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Markus Heuer
Telefon: 0251 97437 - 1012
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

