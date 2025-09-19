Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Belästigung, Hitlergruß und Messer: Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Essen (ots)

Am 18. September belästigte ein Mann Reisende am Essener Hauptbahnhof. Er erhielt einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden ein Messer und weitere gefährliche Werkzeuge gefunden. Gegen 15:30 Uhr trafen die Beamten auf den 44-Jährigen. Er hatte zuvor aufgrund seines aggressiven Bettelns von Mitarbeitern der DB AG bereits ein Hausverbot für den Hauptbahnhof erhalten. Da er den Bahnhof nicht verließ, baten die Mitarbeiter um Unterstützung durch die Bundespolizei. Als die Streife eintraf, schlug der rumänische Staatsbürger auf einen Mülleimer ein und rief laut "Heil Hitler!". Zur Identitätsfeststellung brachten die Einsatzkräfte den Mann zur Wache. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten ein Messer und mehrere Werkzeuge. In den Diensträumen filmte und fotografierte der Beschuldigte die Beamten und die Räumlichkeiten der Dienststelle. Er kündigte an, dieses Material zu veröffentlichen. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Beschuldigte nicht weiter. Die Bundespolizisten beschlagnahmten das Messer und das Smartphone, die Werkzeuge stellten sie sicher. Der Wohnungslose wurde anschließend entlassen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz ein.

