PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Belästigung, Hitlergruß und Messer: Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Essen (ots)

Am 18. September belästigte ein Mann Reisende am Essener Hauptbahnhof. Er erhielt einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden ein Messer und weitere gefährliche Werkzeuge gefunden. Gegen 15:30 Uhr trafen die Beamten auf den 44-Jährigen. Er hatte zuvor aufgrund seines aggressiven Bettelns von Mitarbeitern der DB AG bereits ein Hausverbot für den Hauptbahnhof erhalten. Da er den Bahnhof nicht verließ, baten die Mitarbeiter um Unterstützung durch die Bundespolizei. Als die Streife eintraf, schlug der rumänische Staatsbürger auf einen Mülleimer ein und rief laut "Heil Hitler!". Zur Identitätsfeststellung brachten die Einsatzkräfte den Mann zur Wache. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten ein Messer und mehrere Werkzeuge. In den Diensträumen filmte und fotografierte der Beschuldigte die Beamten und die Räumlichkeiten der Dienststelle. Er kündigte an, dieses Material zu veröffentlichen. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Beschuldigte nicht weiter. Die Bundespolizisten beschlagnahmten das Messer und das Smartphone, die Werkzeuge stellten sie sicher. Der Wohnungslose wurde anschließend entlassen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.dortmund@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 06:32

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle im Rahmen der Grenzkontrollen

    Kleve - Kempen - Emmerich - Kaldenkirchen - Nettetal (ots) - Die Bundespolizei kontrollierte am Donnerstagvormittag, 18. September 2025, im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen im grenzüberschreitenden Intercity-Express 121 Reisende auf der Fahrt von Amsterdam nach Oberhausen. Hierbei wurden auch die Personalien eines 38-jährigen Niederländers in den ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 11:30

    BPOL NRW: Bundespolizei nimmt aggressiven Mann nach Angriff fest

    Dortmund (ots) - Am Morgen des 18. August beleidigte und bedrohte ein deutscher Staatsangehöriger die Einsatzkräfte am Dortmunder Hauptbahnhof. Es folgte ein körperlicher Angriff auf die Uniformierten, woraufhin der Mann festgenommen wurde. Gegen 4 Uhr trafen die Beamten im Dortmunder Hauptbahnhof auf den 33-Jährigen, für den bereits ein Platzverweis ausgesprochen worden war. Nachdem er auch einer erneuten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren