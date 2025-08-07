Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach, B462 - Fahrfehler: Motorradfahrer gestürzt und verletzt

Forbach (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 56 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwochnachmittag zugezogen, als er gegen 15:40 Uhr in einer Rechtskurve der Landstraße ohne Fremdbeteiligung zu Fall kam. Nach derzeitigen Feststellungen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau dürfte ein Fahrfehler für Sturz am Ortsausgang von Forbach verantwortlich gewesen sein. Der 56-Jährigen wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an seinem Motorrad wird auf rund 500 Euro beziffert.

/wo

