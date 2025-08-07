PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Einbruch in Baustellencontainer

Sinzheim (ots)

Zwischen Dienstag, 16:30 Uhr und Mittwoch 8 Uhr, kam es in der Friedhofstraße zu einem Einbruch in einen Baustellencontainer. Durch das Aufhebeln der Tür gelang es bislang Unbekannten, sich unerlaubt Zutritt in den Baustellencontainer zu verschaffen. Hierbei wurden diverse Baustellenwerkzeuge im Wert von knapp 4.000 Euro entwendet. Der Sachschaden am Baustellencontainer selbst beläuft sich auf etwa 800 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07225 / 680-0 um Zeugenhinweise.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

