Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mit Pedelec gestürzt

Offenburg (ots)

Am späten Mittwochabend gegen 23:20 Uhr soll ein 50-jähriger Mann auf seinem Pedelec unterwegs gewesen sein, als er beim Abbiegevorgang in die Straße "Brunnenstube" zu Boden stürzte. Dem bewusstlosen Mann eilten Ersthelfer zur Seite. Nach der Stabilisierung wurde der schwer verletzte Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Ursache des Sturzes noch Gegenstand der Ermittlung. Möglicherweise hat der vorangegangene Alkoholkonsum des 50-Jährigen zu dem Sturz beigetragen.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

