POL-OG: Rastatt - Angegriffen, gibt es Zeugen?

Rastatt (ots)

Ein 15-Jähriger soll am Dienstagnachmittag von einem bislang unbekannten Jugendlichen in der Margrafenstraße mit Pfefferspray attackiert worden sein. Der bislang Unbekannte sei in Begleitung eines weiteren Jugendlichen gewesen und habe den 15-Jährigen kurz nach 16 Uhr zunächst angesprochen. Kurze Zeit später habe der Angreifer den 15-Jährigen beleidigt, weggeschubst und ihm schließlich Pfefferspray in dessen Gesicht gesprüht. Der Leichtverletzte wurde von hinzugerufenen Kräften des Rettungsdienstes an Ort und Stelle behandelt. Die Motivlage und Hintergründe des Vorfalls sind derzeit unklar, weshalb die Beamten des Polizeireviers Rastatt um Zeugenhinweise bitten. Der nun Gesuchte wird wie folgt beschrieben: Männlich, circa 170 Zentimeter groß, schlanke Statur, 14 bis 16 Jahre alt, braun/blonde Haarfarbe, osteuropäisches Erscheinungsbild, sprach zusammen mit seiner Begleitung in russischer/ukrainischer Sprache, trug einen markanten weiß/grau gemusterten Rucksack und war mit einer weißen Hose bekleidet. Hinweisgeber setzen sich bitte unter der Rufnummer: 07222 761-0 mit dem Polizeirevier Rastatt in Verbindung.

