POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Überprüfung sorgt für Aufklärung

Baden-Baden, Oos (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll sich ein bislang Unbekannter an einem in der Breslauer Straße geparkten Auto zu schaffen gemacht und gegen 3:20 Uhr aus dem unverschlossenen Wagen eine schwarze Bürotasche samt Inhalt entwendet haben. Zwei Häuser weiter soll sich der Unbekannte zudem in eine ebenfalls unverschlossene Garage begeben ...

