POL-OG: Oberkirch, Stadelhofen - Brand eines Carports

Ein Carport in der bebauten Ortsmitte von Stadelhofen ist nach einem Brandausbruch in den Nachtstunden des heutigen Mittwoches nahezu vollständig zerstört worden. Auch eine angrenzende Scheune ist durch die Brandzehrung in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte durch den Löscheinsatz der Feuerwehr Oberkirch verhindert werden. Unter dem Carport standen zum Zeitpunkt des Brandes keine Fahrzeuge, lediglich verschiedene Möbelstücke. Nach derzeitiger Spurenlage ziehen die Beamten der Kriminalpolizei eine Brandstiftung in Betracht. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Verursacher des kurz nach 3 Uhr ausgebrochenen Brandes möglicherweise im persönlichen Umfeld einer Bewohnerin zu suchen ist. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im Bereich von etwa 30.000 Euro bewegen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

