Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Rauental - Deutlich überladen

Rastatt, Rauental (ots)

Zu einer Verkehrskontrolle kam es am Montagabend an einer Tankstelle in der Straße "Am Zubringer". Gegen 18:45 Uhr soll ein 32-jähriger Peugeot-Fahrer in einem 5-Sitzer mit insgesamt acht Personen unterwegs gewesen sein. Unter anderem sollen fünf Kinder an Bord gewesen sein, die weder angeschnallt noch in einem Kindersitz gesessen haben. Zudem stellte sich heraus, dass der 32-jährige Fahrer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis am Verkehr teilnahm. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es erwartet ihn nun eine Anzeige.

