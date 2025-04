Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nachbarin hat die Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen

Bad Salzungen / Kaiseroda (ots)

Eine 69jährige Frau hat am 12.04.2025 gegen 16:00 Uhr in Kaiseroda im Eschenweg, mit einem Stein die Fensterscheibe im Nachbarhaus eingeworfen, so dass ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstanden ist. Gegenstand der Ermittlungen ist noch, ob die 69 Jährige vor hatte die hinter dem Fenster stehende 72jährige Geschädigte mit dem Stein zu treffen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell