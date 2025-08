Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kinzigtal, Baden-Baden, Sasbach - Anrufwelle falscher Polizeibeamte

Offenburg (ots)

Aktuell kursiert im Kinzigtal sowie in Einzelfällen auch in Baden-Baden und Sasbach eine Anrufwelle falscher Polizeibeamte. Beim Führungs- und Lagezentrum gehen seit Mittwochmittag über Notruf vermehrt Mitteilungen von Angerufenen ein, die über perfide Betrugsversuche berichten. Die Betrüger versuchen hierbei mit rhetorischem Geschick, ihre auserwählten Opfer zur Übergabe von Bargeld und/oder Wertgegenständen zu überreden. Als Grundlage dient eine frei erfundene Geschichte, dass ein Familienangehöriger einen schweren Unfall verursacht hätte und nun eine Kaution fällig sei. Ebenso frei erfunden ist die Masche, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und nun die Wertsache der Angerufenen in Sicherheit gebracht werden müssten. Lassen Sie sich nicht von den Betrügern überrumpeln und beachten Sie folgende Hinweise:

- Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen heraus! - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus. - Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

