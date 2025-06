POL-PDKO: Presse-Erstmeldung Derzeitige Vollsperrung der B 50 nach Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Polizeiinspektion Andernach (ots) - Am Samstag, dem 21.06.25, gg. 00:25h fuhr ein Mercedes-Benz von seiner Wohnanschrift in der Hummerichstraße in Plaidt los in Fahrtrichtung Saffiger Straße. Auf Höhe der Fa. Jungbluth geriet der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem dort geparkten Anhänger, der letztlich gegen den Zaun der o.g. Firma geschoben wurde. An beiden Fahrzeugen und dem Zaun entstand ...

