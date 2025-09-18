Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei nimmt aggressiven Mann nach Angriff fest
Dortmund (ots)
Am Morgen des 18. August beleidigte und bedrohte ein deutscher Staatsangehöriger die Einsatzkräfte am Dortmunder Hauptbahnhof. Es folgte ein körperlicher Angriff auf die Uniformierten, woraufhin der Mann festgenommen wurde.
Gegen 4 Uhr trafen die Beamten im Dortmunder Hauptbahnhof auf den 33-Jährigen, für den bereits ein Platzverweis ausgesprochen worden war. Nachdem er auch einer erneuten Aufforderung nicht nachkam, wurde die Durchsetzung nun mittels körperlichen Zwangs vorgenommen. Während der Maßnahmen beleidigte und bedrohte der Deutsche die Uniformierten mehrfach. Daraufhin setzte der Recklinghäuser zum Schlag an, den der anvisierte Beamte abwehrte und den Mann auf dem Boden fesselte.
Anschließend wurde der 33-Jährige in das zentrale Polizeigewahrsam in Dortmund gebracht.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell