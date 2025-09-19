Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte entwenden Geldbörse im RE 5 am Bonner Hauptbahnhof

Bonn (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach zwei weiblichen Tatverdächtigen, welche am 06. Februar 2025 gemeinschaftlich die Geldbörse aus der Handtasche einer Reisenden gestohlen haben sollen.

Am genannten Tag, gegen 18:16 Uhr, bestieg die Geschädigte den RE5, Fahrtrichtung Friedrichsfeld (Niederrhein). Kurz nach dem Einstieg bemerkte sie das Fehlen der Geldbörse. Eine durchgeführte Videoauswertung konnte zwei bisher unbekannte weibliche Tatverdächtige feststellen.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Bonn die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der unbekannten Tatverdächtigen an. Die Lichtbilder aus den Kameraaufzeichnungen können auf der Internetseite der Bundespolizei (www.bundespolizei.de) oder direkt unter nachfolgendem Link abgerufen werden:

https://t1p.de/grijp

Die beiden Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- Weiblich - Ca. 18-20 Jahre alt - Blonde, lange Haare - Schlanke Statur

Person 2:

- Weiblich - Ca. 17-20 Jahre alte - Dunkle, zum Zopf getragene Haare - Graues Stirnband

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe:

- Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? - Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenlosen Servicehotline 0800 / 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell