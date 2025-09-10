Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Papageienfedern in Postpaket

Zollamt Winnenden beschlagnahmt artgeschützten Kopfschmuck

Stuttgart (ots)

Drei indigene Federkronen, verziert mit zahlreichen Papageienfedern, entdeckten Beamte des Zollamtes Winnenden bereits Anfang August in einem Postpaket. Das Paket wurde aus Brasilien an eine Empfängerin im Rems-Murr-Kreis versandt.

Da es sich bei dem farbenfrohen Kopfschmuck um das Federkleid eines artgeschützten Vogels handeln könnte, wurden die Federn beim Zollamt genauer unter die Lupe genommen. Experten des Stuttgarter Naturkundemuseums bestätigten jetzt den Verdacht des Zolls: hier wurden die Federn von artgeschützten Papageien verarbeitet. Eine Einfuhr der Tiere - oder ihrer Federn - ist entsprechend streng verboten. Die drei Federkronen wurden durch den Zoll beschlagnahmt. Gegen die Empfängerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, welches durch das Bundesamt für Naturschutz weiterverfolgt wird.

Zusatzinformationen:

Grundlage für die Kontrollen des Zolls im Bereich des Artenschutzes ist das Washingtoner Artenschutzübereinkommen, das weltweit 6.600 Tier- und mehr als 34.000 Pflanzenarten als vom Aussterben bedroht listet. Neben Kontrollen im Reiseverkehr führt der Zoll auch bei Postpaketen und gewerbliche Warensendungen aus dem Nicht-EU-Ausland Artenschutzprüfungen durch. Im Jahr 2024 hat der Zoll bundesweit in knapp 1.200 Fällen insgesamt 30.194 geschützte Tiere und Pflanzen beziehungsweise daraus hergestellte Waren sichergestellt. Eine legale Einfuhr derartiger Waren ist nur unter Vorlage entsprechender artenschutzrechtlicher Genehmigungen möglich. Informationen zu geschützten Arten stellt der Zoll unter: www.artenschutz-online.de zur Verfügung.

