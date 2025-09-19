PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen 40-Jährige

Hamm (ots)

Den Gang in das Gefängnis hat am Donnerstag (18. September) eine 40-jährige Deutsche antreten müssen. In einer Kontrolle der Bundespolizei im Hauptbahnhof Hamm stellten die Beamten fest, dass sie von der Staatsanwaltschaft Arnsberg mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Sie hatte die Geldstrafe aus einem Strafbefehl des Amtsgerichts Werl aus dem vergangenen Jahr wegen wiederholter Leistungserschleichungen nicht bezahlt. Weil sie die offenen 3200 EUR auch bei der Bundespolizei nicht zahlen konnte, wurde sie in die Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen eingeliefert. Hier muss sie eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verbüßen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Markus Heuer
Telefon: 0251 97437 - 1012
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 09:41

    BPOL NRW: Auseinandersetzung mit Messer im August - Zeugenaufruf der Bundespolizei

    Rheine (ots) - Am 7. August gegen 20.20 Uhr sind im Bahnhof Rheine zwei Gruppen von jungen Erwachsenen aufeinandergetroffen. Es kam auf dem Bahnsteig zu einer Schlägerei zwischen den acht Personen, bei der auch ein Messer eingesetzt wurde. Am Ende waren mehrere der jungen Männer zum Teil schwer verletzt, einer von ihnen mit Schnittverletzungen. Durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren