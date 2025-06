Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: Verkehrsunfall auf der A5 mit mehreren Verletzten

Gießen (ots)

Am Sonntag, den 29.06.2025 kam es gegen 08.25 Uhr auf der A5, FR Kassel, zwischen den Anschlussstellen Fernwald und Reiskirchen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein mit vier Personen besetzter Mercedes aus bislang unbekannter Ursache auf den Sattelauflieger eines 47-jährigen Lkw-Fahrers auf. Hierbei wurde der 44-jährige Fahrzeugführer und seine 47-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die beiden weiteren Insassen des Pkw´s ( 12 und 19 Jahre alt ) wurden leicht verletzt. Zur Versorgung der Verletzten waren mehrere Rettungswagen, die Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Im Anschluss kamen die Verletzten zur weiteren Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser. Der 47-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000EUR. Die A5 musste zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Gegen 09.30 Uhr konnte die Fahrbahn in Richtung Frankfurt/M. wieder freigegeben werden. Die Aufräumungsarbeiten in Fahrtrichtungen Kassel dauerten an, so dass diese Fahrbahn erst gegen 11.00 Uhr freigegeben werden konnte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Mittelhessen unter der Tel.: 06033/70435010 in Verbindung zu setzen.

C.Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

