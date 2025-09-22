Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Samstagabend (20. September 2025) einen 48-jährigen Polen am Düsseldorfer Hauptbahnhof festgenommen, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vorlag. Der Mann wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt Ratingen gebracht.

Gegen 17.15 Uhr wurde der 48-jährige Pole in den Räumlichkeiten des Bundespolizeireviers Düsseldorf vorstellig und gab gegenüber den Uniformierten an, dass er per Haftbefehl gesucht werde. Ein Abgleich seiner Personalien mit dem Fahndungssystem ergab, dass er wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt worden war. Da er die Geldstrafe in Höhe von 2100 Euro nicht begleichen konnte, muss er für die restlichen 35 Tage in Haft.

Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Ratingen übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell