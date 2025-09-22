Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beendet nächtlichen Ausflug nach Dortmund

Paderborn (ots)

Einen nächtlichen Ausflug von zwei Jugendlichen nach Dortmund haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am späten Freitagabend (19. September) im Hauptbahnhof Paderborn beendet.

Die Polizisten kontrollierten die beiden 14-jährigen Jungen aufgrund ihres jugendlichen Aussehens und stellten dabei fest, dass die Paderborner offensichtlich ohne Einverständnis der Erziehungsberechtigten auf dem Weg nach Dortmund waren. Sie nahmen die Minderjährigen in Gewahrsam und informierten die Eltern.

Diese zeigten sich überrascht, gingen sie doch davon aus, dass ihr Kind bei dem jeweils anderen Jugendlichen übernachtet.

Beide Jungen wurden von der Wache der Bundespolizei abgeholt.

