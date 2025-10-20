PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Fensterscheibe einer Apotheke beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter beschädigten zwischen Samstag (18.10.2025) 14:00 Uhr und Sonntag (19.10.2025) 15:00 Uhr die Fensterscheibe einer Apotheke am Marktplatz in Vaihingen an der Enz. Ein Eindringen in die Apotheke war jedoch nicht möglich. Gemäß den ersten Ermittlungen habe eine Zeugin am Sonntag (19.10.2025) zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr ein lautes Geräusch gehört. Anschließend sei ein Jugendlicher mit dunklen Haaren, der einen Ball hielt, vom Marktplatz weggerannt. Ob der Teenager mit der beschädigten Fensterscheibe in Verbindung gebracht werden kann, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

