Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Falsche Versicherungsplakette am E-Scooter

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.10.2025 um 07:15 Uhr wurde ein 44-Jähriger aus Schwäbisch Hall in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Kontrolle unterzogen, da dieser neben seinem E-Scooter Alkohol konsumierte und teilweise schwankte. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass an dem E-Scooter des Mannes eine Versicherungsplakette eines E-Scooters einer Dame aus Berlin angebracht war. Zudem konnte eine Betäubungsmittelbeeinflussung bei diesem nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund dieser Tatsachen, sowie um eine Fahrt des Mannes mit seinem E-Scooter zu verhindern, wurde der E-Scooter und die Versicherungsplakette sichergestellt. Nun kommt auf den 44-Jährigen mehrere Verfahren zu. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert.

