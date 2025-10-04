PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nicht die passende Fahrerlaubnisklasse vorweisen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... konnte am 03.10.2025 um 10:13 Uhr ein 23-jähriger Haßlocher mit einem Fahrzeuggespann, bestehend aus einem VW Crafter und einem Anhänger, in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der junge Fahrer nicht im Besitz der entsprechenden Fahrerlaubnisklasse BE war. Daher musste den Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben und seine Fahrt damit beenden. Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Ferner kommt auf den Halter ebenfalls ein Verfahren zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 06:50

    POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 04.10.2025 um 00:21 Uhr befuhr eine 27-Jährige mit ihrem Mercedes die Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Exterstraße in 67433 Neustadt/W.. Im Bereich der Kreuzung Winzinger Straße/ Konrad-Adenauer-Straße beabsichtigte ein 21-Jähriger Toyota-Fahrer nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße einzubiegen. Als die Mercedes-Fahrerin die Kreuzung passierte, bog der 21-Jährige in die ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 12:33

    POL-PDNW: Nach Imbissbesuch alkoholisiert den Nachhauseweg angetreten

    Niederkirchen bei Deidesheim (ots) - Am 02.10.2025 gegen 20:54 Uhr wurde hiesige Polizeiinspektion durch einen aufmerksamen Zeugen darüber informiert, dass sich eine augenscheinlich alkoholisierte männliche Person in der Hauptstraße in 67150 Niederkirchen nach einem Imbissbesuch in seinen PKW begaben hat und losgefahren sei. Eine Streife konnte den verantwortlichen ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 06:47

    POL-PDNW: Unfallbeteiligte unter Drogeneinfluss

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 02.10.2025 gegen 18:00 Uhr kam es an der Einmündung Speyerdorfer Straße/Schlachthofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Fahrern. Hierbei missachtete der 38-jährige Unfallverursacher die Vorfahrt der 23-jährigen Geschädigten. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten jedoch drogentypische Auffälligkeiten bei der jungen Frau feststellen. Ein Urintest reagierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren