POL-PDNW: Nicht die passende Fahrerlaubnisklasse vorweisen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... konnte am 03.10.2025 um 10:13 Uhr ein 23-jähriger Haßlocher mit einem Fahrzeuggespann, bestehend aus einem VW Crafter und einem Anhänger, in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der junge Fahrer nicht im Besitz der entsprechenden Fahrerlaubnisklasse BE war. Daher musste den Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben und seine Fahrt damit beenden. Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Ferner kommt auf den Halter ebenfalls ein Verfahren zu.

