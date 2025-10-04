PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.10.2025 um 00:21 Uhr befuhr eine 27-Jährige mit ihrem Mercedes die Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Exterstraße in 67433 Neustadt/W.. Im Bereich der Kreuzung Winzinger Straße/ Konrad-Adenauer-Straße beabsichtigte ein 21-Jähriger Toyota-Fahrer nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße einzubiegen. Als die Mercedes-Fahrerin die Kreuzung passierte, bog der 21-Jährige in die Konrad-Adenauer-Straße ein und missachtete dadurch die Vorfahrt der Mercedes-Fahrerin. Dadurch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem 21-Jährigen Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,14 Promille, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschaden (Gesamtschaden circa 20000 Euro), weshalb diese abgeschleppt werden mussten. Nun kommt auf den jungen Fahrer des Toyotas ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Ferner wird die Führerscheinstelle informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

