Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (19.10.2025) zwischen 02:00 Uhr und 08:00 Uhr trieben noch unbekannte Täter in der Königsberger Straße in Ludwigsburg ihr Unwesen. Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich über ein Vordach Zutritt zu einer Wohnung im Obergeschoss, indem sie ein Fenster einschlugen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und Einrichtungsgegenstände. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell