POL-LB: Markgröningen: 18-Jährige kommt von Fahrbahn ab - PKW überschlägt sich

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 18 Jahre alte Fiat-Lenkerin am Sonntag (19.10.2025) bei einem Unfall, der sich kurz vor 15:00 Uhr auf der Landesstraße 1141 von Unterriexingen kommend in Fahrtrichtung Markgröningen ereignete.

Aus bislang unbekannter Ursache kam die 18-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich, so dass der Fiat auf dem Dach zu liegen kam. Die 18-Jährige konnte den PKW selbständig verlassen und wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

