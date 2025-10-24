Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kurvenbereich - Pkw kollidiert mit Baum

Kirchlengern (ots)

(hd) Am Donnerstag (23.10.2025) ereignete sich in Kirchlengern ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Ein 83-Jähriger befuhr gegen 16:15 Uhr mit seinem BMW die Klosterbauerschafter Straße in Fahrtrichtung B239. In einer Rechtskurve verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrer mehrere Verletzungen. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Die entstandenen Sachschäden werden mit mindestens 12.000,- Euro beziffert. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

