Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Unbekannte entwenden Schmuck und Bargeld

Enger (ots)

(jd) Als die Eigentümer einer Wohnung gestern (22.10.), um 21.30 Uhr in ihr Zuhause zurückkehrten, stellten sie einen Einbruch fest: Unbekannte sind in die Wohnung an der Opferfeldstraße eingedrungen und haben auf der Suche nach Diebesgut diverse Schränke und Schubladen geöffnet und den Inhalt in der Wohnung verteilt. Außerdem rissen sie Bilder von den Wänden und stießen mehrere Möbel um. Nach einer ersten Durchsicht entwendeten sie Bargeld in vierstelliger Höhe und Schmuck. Zeugen, die gestern zwischen 16.00 und 21.30 Uhr in der Opferfeldstraße etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 mit der Polizei Herford in Verbindung zu setzen.

