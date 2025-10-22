PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HF: Verdächtige Feststellungen ziehen Ermittlungen nach sich - Möglicher sexueller Übergriff zum Nachteil Widerstandsunfähiger

Löhne (ots)

(hd) In der Nacht von Dienstag (21.10.2025) auf Mittwoch (22.10.2025) wurde die Polizei alarmiert, um verdächtige Feststellungen in einem an der Nordbahnstraße in Löhne gelegenen Seniorenheim zu überprüfen. Diese deuteten darauf hin, dass sich eine Person unberechtigt Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatte. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass es in der Nacht zu sexuellen Übergriffen auf körperlich und kognitiv eingeschränkte Bewohner gekommen sein könnte. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs zum Nachteil Widerstandsunfähiger wurde unmittelbar eingeleitet. Personen, die im Umfeld des Seniorenheimes Verdächtiges beobachtetet haben oder Angaben zu dem geschilderten Sachverhalt machen können, werden gebeten, unter Tel. 05221 / 888-0 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

