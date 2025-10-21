PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gartenhütte aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Der Hausmeister eines Kindergartens an der Ledeburstraße bemerkte am Montag (20.10.), gegen 10.00 Uhr, dass die Tür einer Gartenhütte auf dem Gelände beschädigt war. Bisher unbekannte Tatverdächtige gingen die Tür mittels eines Werkzeugs an, um sie gewaltsam öffnen zu können. Nach ersten Ermittlungen nahmen die Unbekannten kein Diebesgut aus der Gartenhütte an sich. Der Sachschaden liegt bei rund 200 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich des Kindergartens etwas Auffälliges gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

